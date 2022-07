Lazio: Lotito 'non esiste una questione Acerbi' (Di giovedì 28 luglio 2022) "Non c'è una questione Acerbi: lui è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Si tratta di scelte tecniche, si troverà una soluzione. Suo contrasto con i tifosi? Penso sia superato". Claudio Lotito ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) "Non c'è una: lui è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Si tratta di scelte tecniche, si troverà una soluzione. Suo contrasto con i tifosi? Penso sia superato". Claudio...

AlfredoPedulla : #Vecino alla #Lazio: incontro finito alle 17,15, via libera di #Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contratto triennale - repubblica : Lotito: 'Dybala? La Lazio non colleziona figurine. Io non vendo sogni, ma solide realtà' - sportmediaset : Lotito, frecciata alla Roma: 'Dybala? Non vendo sogni, ma solide realtà' #lotito #dybala #lazio #roma - SerieDeal : Raggiunta quota 20 Mila abbonamenti! La Lazio ora punta a 25 mila. Difficile ma non impossibile. Intanto si avvicin… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Lotito 'non esiste una questione Acerbi'. 'Il suo contrasto con i tifosi penso sia superato' #ANSA -