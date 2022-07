La notizia della scopolamina nei vaccini anti-Covid è stata data da un sito satirico (Di giovedì 28 luglio 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post dove si legge che i marines statunitensi avrebbero trovato nei vaccini anti Covid-19 destinati ai bambini la scopolamina, un farmaco anticolinergico utilizzato nel trattamento di capogiri, nausea, sindrome da colon irritabile, diverticolite e altre patologie. Fra i potenziali effetti avversi della scopolamina si segnalano disorientamento, visione appannata, confusione, allucinazioni. Nel testo si legge che la notizia è stata pubblicata dal sito Real Raw News. Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e finito per veicolare una notizia falsa. Andiamo con ... Leggi su facta.news (Di giovedì 28 luglio 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post dove si legge che i marines statunitensi avrebbero trovato nei-19 destinati ai bambini la, un farmacocolinergico utilizzato nel trattamento di capogiri, nausea, sindrome da colon irritabile, diverticolite e altre patologie. Fra i potenziali effetti avversisi segnalano disorientamento, visione appannata, confusione, allucinazioni. Nel testo si legge che lapubblicata dalReal Raw News. Si tratta di un contenuto, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e finito per veicolare unafalsa. Andiamo con ...

