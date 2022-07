Kessié “dimentica” il Milan | l’ha detto sul Barcellona

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 luglio 2022) Franckha da poco iniziato la sua avventura al, ma sembra già totalmente immerso nella nuova realtà. Dalle prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club blaugrana, fa trasparire di non rimpiangere ciò che ha lasciato: “Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia. Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni”.Sull’importanza del Barça: “Questo club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati ??nuovi giocatori e faremo il massimo”. Non è rimasto sorpreso dal modo di lavorare del club: “Sorpreso? Non direi, tutti conoscono l’idea del Barça, il modo in cui gioca. È una grande ...