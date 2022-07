Karl Popper, la ricerca utopica di una verità assoluta e di una società democratica (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ognuno di noi è uno scienziato“, questo sostiene il filosofo Karl Popper: ognuno osserva il mondo con i proprio occhi, ricercando nella nostra realtà una verità assoluta, una realtà utopica.. Il filosofo Karl Popper e l’utopia della verità assoluta Karl Popper – Credits: psicoactiva.comNella sua opera “Logica della ricerca“, il filosofo Karl Popper sostiene che non esista una verità assoluta nella realtà empirica, che è oggetto di studio della comunità scientifica: la verità assoluta è un’utopia, che potrebbe tramutarsi in una realtà possibile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ognuno di noi è uno scienziato“, questo sostiene il filosofo: ognuno osserva il mondo con i proprio occhi,ndo nella nostra realtà una, una realtà.. Il filosofoe l’utopia della– Credits: psicoactiva.comNella sua opera “Logica della“, il filosofosostiene che non esista unanella realtà empirica, che è oggetto di studio della comunità scientifica: laè un’utopia, che potrebbe tramutarsi in una realtà possibile, ...

