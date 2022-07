Il bel messaggio di WIllow Smith

(Di giovedì 28 luglio 2022)ha pubblicato su Instagram un video che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Un semplice bikini rosso, uno scoglio lambito dalle onde del mare e un post dedicato a chi vive a metà strada tra fragilità e insicurezze. L'articolo proviene da DireDonna.

AndreaVenanzoni : Ma che bel messaggio da sfigati - PaolanelCaos : @preglias Ma manco quando vado a donare il sangue all'avis mi faccio fotografare, e sicuramente manderei un gran be… - SabrinaSunny24 : RT @Emilystellaemi2: HO VOLUTO METTERE SU TWITTER QUESTO BEL MESSAGGIO, È UN AIUTO GRANDISSIMO, A CONTINUARE ANCHE CON TANTE DIFFICOLTÀ. R… - AuroraImmacola1 : RT @Emilystellaemi2: HO VOLUTO METTERE SU TWITTER QUESTO BEL MESSAGGIO, È UN AIUTO GRANDISSIMO, A CONTINUARE ANCHE CON TANTE DIFFICOLTÀ. R… - PositanoMaria : RT @Emilystellaemi2: HO VOLUTO METTERE SU TWITTER QUESTO BEL MESSAGGIO, È UN AIUTO GRANDISSIMO, A CONTINUARE ANCHE CON TANTE DIFFICOLTÀ. R… -

Sport Fanpage

E, come attore, è unregalo poter cimentarsi in un ruolo così. Trystan Gravelle: Interpreto ... Cheporta con sé questa stagione Sara Zwangobani: Penso che una serie come questa sia ...Musica suonata da giovani artisti capaci di dare risposte forti al vivere " e ciò nelmezzo di ... così da condividere pienamente la propria arte e il propriocon fermezza". Se si ... Haaland manda un bel messaggio al Napoli, ma il destinatario è Ostigard: Prendetevi cura di lui Stefano Tacconi, l'ultimo messaggio del figlio Andrea è da brividi: che emozione! L'ex portiere della Juventus prosegue nel suo recupero ...L'attaccante Adana Demirspor, Mario Balotelli, ha pubblicato un messaggio nel quale si rivolge direttamente ai tifosi del Napoli.