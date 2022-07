Firmino alla Juventus? Klopp fa chiarezza: le parole (Di giovedì 28 luglio 2022) Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutte le maggiori testate giornalistiche la notizia dell’interessamento della Juventus per l’attaccante del Liverpool, Roberto Firmino. La trattativa sembrava già avviata, con la presunta offerta presentata dalla Vecchia Signora al club inglese che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. calciomercato Juve Firmino A mettere un freno ai sogni dei tifosi bianconeri, però, ci ha pensato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che durante la conferenza stampa odierna ha ribadito l’importanza del calciatore brasiliano per i Reds: “Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutte le maggiori testate giornalistiche la notizia dell’interessamento dellaper l’attaccante del Liverpool, Roberto. La trattativa sembrava già avviata, con la presunta offerta presentata dVecchia Signora al club inglese che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. calciomercato JuveA mettere un freno ai sogni dei tifosi bianconeri, però, ci ha pensato l’allenatore del Liverpool Jurgenche durante la conferenza stampa odierna ha ribadito l’importanza del calciatore brasiliano per i Reds: “Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la ...

