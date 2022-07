Enzo Avitabile duetta con Ligabue | esce domani il singolo ‘Salvami’

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 luglio, il secondodel nuovo progetto discografico diin uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). Nella canzone(autore di testo e musica)con un altro dei più importanti rappresentanti della musica italiana: Luciano. ”Salvami – spiega– è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso ...

Enzo Avitabile fet. Ligabue in 'Salvami', il secondo singolo che anticipa il nuovo album dell'artista Sarà in radio […] Milano, 28 luglio 2022 - 'Salvami' è il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Enzo Avitabile in uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell'artis ...