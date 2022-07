DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde in anteprima mondiale a Venezia 79 (Di giovedì 28 luglio 2022) La Biennale di Venezia ha annunciato in conferenza stampa che “DON’T WORRY DARLING”, diretto da Olivia Wilde, sarà presentato Fuori Concorso, in anteprima mondiale, alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Chi fà parte del cast di “DON’T WORRY DARLING”? Un cast Stellare: Florence Pugh (nominata all’Oscar per “Piccole donne”), Harry Styles (“Dunkirk”), Gemma Chan (“Crazy & Rich “), e ancora, KiKi Layne (“The Old Guard”) e Chris Pine (“All the Old Knives”). Cast tecnico Wilde dirige una sceneggiatura scritta dalla sua autrice di “Booksmart” Katie Silberman, basata su una storia di Carey ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022) La Biennale diha annunciato in conferenza stampa che “”, diretto da, sarà presentato Fuori Concorso, in, alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera. Chi fà parte del cast di “”? Un cast Stellare: Florence Pugh (nominata all’Oscar per “Piccole donne”), Harry Styles (“Dunkirk”), Gemma Chan (“Crazy & Rich “), e ancora, KiKi Layne (“The Old Guard”) e Chris Pine (“All the Old Knives”). Cast tecnicodirige una sceneggiatura scritta dalla sua autrice di “Booksmart” Katie Silberman, basata su una storia di Carey ...

