Dalla Spagna – Neto può arrivare a parametro zero | la notizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Resta ancora in via di definizione la situazione in porta del Napoli per la prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis ha preparato il rinnovo per Alex Meret, ma è ancora alla ricerca di un secondo nome che possa completare il comparto difensivo. Luciano Spalletti ha infatti richiesto un altro profilo e Giuntoli sta valutando soluzioni come Sirigu,, Kepa e Keylor Navas. Calciomercato Napoli(Getty images) In particolare, il giornale spagnolo Sport si è soffermato sue sul suo possibile trasferimento al Napoli. Secondo quanto dichiarato, il portiere del Barcellona potrebbe essere lasciato libero adal club catalano, ma dovrebbe rinunciare ai soldi arretrati che i blaugrana gli dovrebbero. Gli agenti del calciatore stanno contrattando con il Barcellona ...