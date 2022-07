Classifica ATP, dove può arrivare Jannik Sinner ad Umago (Di giovedì 28 luglio 2022) Il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di Jannik Sinner: l’azzurro sulla terra battuta croata ha così incamerato 45 punti nel ranking ATP. Prosegue così il cammino di Sinner: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 10°, proprio come in quello ufficiale rilasciato ieri, lunedì 23 maggio. L’azzurro nel ranking si porta a quota 3190, a -255 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al decimo posto con 3445. Sinner non potrà scavalcare il nordamericano neppure vincendo il torneo (3395). RANKING ATP 25 LUGLIO 1 Daniil Medvedev (Russia) 7775 2 Alexander Zverev (Germania) 6850 3 Rafael Nadal (Spagna) 6165 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5045 5 Carlos Alcaraz (Spagna) 4895 6 Casper Ruud (Norvegia) 4890 7 Novak Djokovic (Serbia) 4770 8 Andrey Rublev (Russia) 3575 9 ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Il torneo ATP 2502022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurro sulla terra battuta croata ha così incamerato 45 punti nel ranking ATP. Prosegue così il cammino di: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 10°, proprio come in quello ufficiale rilasciato ieri, lunedì 23 maggio. L’azzurro nel ranking si porta a quota 3190, a -255 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al decimo posto con 3445.non potrà scavalcare il nordamericano neppure vincendo il torneo (3395). RANKING ATP 25 LUGLIO 1 Daniil Medvedev (Russia) 7775 2 Alexander Zverev (Germania) 6850 3 Rafael Nadal (Spagna) 6165 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5045 5 Carlos Alcaraz (Spagna) 4895 6 Casper Ruud (Norvegia) 4890 7 Novak Djokovic (Serbia) 4770 8 Andrey Rublev (Russia) 3575 9 ...

