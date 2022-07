Calandrini: per Consiglio di Stato, a Latina è voto inquinato (Di giovedì 28 luglio 2022) Latina, Calandrini (FdI): Consiglio di Stato mette fine alle fake news di Coletta – “Con la sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell’ex sindaco di Latina Damiano Coletta, la giustizia – dichiara Nicola Calandrini (nella foto) di Fratelli d’Italia – mette fine alle fake news raccontate in questi giorni da Coletta e dalla sua maggioranza. Relativamente alle elezioni di ottobre 2021, il Consiglio di Stato parla chiaramente di “inquinamento del voto”, altro che errori formali. “La sentenza del Consiglio di Stato getta ombre persino più cupe della pronuncia del Tar. I magistrati parlano esplicitamente di una “estrema confusione” in alcuni seggi tale da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)(FdI):dimette fine alle fake news di Coletta – “Con la sentenza deldiche respinge il ricorso dell’ex sindaco diDamiano Coletta, la giustizia – dichiara Nicola(nella foto) di Fratelli d’Italia – mette fine alle fake news raccontate in questi giorni da Coletta e dalla sua maggioranza. Relativamente alle elezioni di ottobre 2021, ildiparla chiaramente di “inquinamento del”, altro che errori formali. “La sentenza deldigetta ombre persino più cupe della pronuncia del Tar. I magistrati parlano esplicitamente di una “estrema confusione” in alcuni seggi tale da ...

