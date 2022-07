Boris 4 | svelata la prima immagine e la data di uscita

(Di giovedì 28 luglio 2022) Disney+ ha annunciato che4 arriverà il 26 Ottobre, in esclusiva, sulla piattaforma streaming. È stata, inoltre, diffusa unadella nuova stagione della serie, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.4: chi farà parte del cast? Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni a cui si aggiungono alcune new entry: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, ...

ParliamoDiNews : Boris 4: svelata la Data d`Uscita ufficiale [FOTO] #Boris #28luglio - LiFreDan : RT @SkyTG24: Boris 4, svelata la data d'uscita su Disney+ - SkyTG24 : Boris 4, svelata la data d'uscita su Disney+ - CineGiornale1 : Boris 4: svelata la data d’uscita e la prima immagine della nuova stagione della serie italiana di culto [FOTO]… - BestMovieItalia : Boris 4: svelata la data d'uscita e la prima immagine della nuova stagione della serie italiana di culto [FOTO] -… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV, ieri e oggi: come sono cambiati i protagonistiè senza dubbio una delle serie TV italiane più amate di tutti i tempi. Un ...4 è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Di seguito la foto, mentre QUI trovate l'annuncio sulla pagine ufficiale di ...Ducci Patanè di tutto il mondo unitevi, perchè oggi è un giorno importante. Disney+ ha appena annunciato la data d’uscita di Boris 4.È una delle serie televisive italiane più attese: Boris 4 uscirà su Disney+ il 26 ottobre e promette di farci morire dal ridere ancora ...