Amici | Anna Pettinelli su Rudy Zerbi | “Finalmente posso dire quello che penso di lui”

Intervistata dalla collega Lorella Cuccarini nel suo format in onda sul web, Anna Pettinelli ha risposto anche a una domanda riguardante Rudy Zerbi, il prof con cui si è più scontrata ad Amici. In molti hanno sempre pensato che le liti tra la Pettinelli e Zerbi fossero finte, architettate a tavolino per fare share, ma la speaker radiofonica ha smentito categoricamente la cosa. Anzi, ha dichiarato che ora che non è più all'interno del programma (è stata sostituita da Arisa) può dire cosa pensa davvero di Rudy Zerbi e afferma che sì, le sta proprio antipatico e hanno due modi di intendere il lavoro completamente opposto. Le sfuriate, dunque, erano tutte vere, come ha confermato la Cuccarini, che suo malgrado spesso ...

