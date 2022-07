Allarme rosso Sonia Bruganelli | Comunicazione imminente da Mediaset: “A settembre” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sonia Bruganelli si trova in crisi, probabilmente dovrà riorganizzare la sua agenda perché Mediaset fa capricci Sonia-Bruganelli-InstagramL’opinionista Sonia Bruganelli si è mostrata già più volte in tv molto contenta del ruolo ottenuto. Nonostante fino a qualche mese fa avesse continuato a sputare sul piatto in cui aveva mangiato, criticando il ruolo da opinionista per sottolineare che non fosse il suo vero mestiere e che invece si fosse trattato solamente di una parentesi di vita; adesso si è ricreduta accettando la proposta del conduttore. “Sono molto contenta che Alfonso Signorini abbia scelto me un’altra volta” ha poi dichiarato annunciando la sua seconda edizione al GF Vip. Ma perché questo cambio repentino di idee? C’è sotto un cachet da capogiro? ... Leggi su direttanews (Di giovedì 28 luglio 2022)si trova in crisi, probabilmente dovrà riorganizzare la sua agenda perchéfa capricci-InstagramL’opinionistasi è mostrata già più volte in tv molto contenta del ruolo ottenuto. Nonostante fino a qualche mese fa avesse continuato a sputare sul piatto in cui aveva mangiato, criticando il ruolo da opinionista per sottolineare che non fosse il suo vero mestiere e che invece si fosse trattato solamente di una parentesi di vita; adesso si è ricreduta accettando la proposta del conduttore. “Sono molto contenta che Alfonso Signorini abbia scelto me un’altra volta” ha poi dichiarato annunciando la sua seconda edizione al GF Vip. Ma perché questo cambio repentino di idee? C’è sotto un cachet da capogiro? ...

FedericoCiacca3 : Si attenua la morsa del caldo al Nord, ma resta l’allarme per 11 città al Centro e al Sud, da bollino rosso. In Ita… - alessandrop543 : @MedBunker Forse chi non è aggiornato è lei!!Lei ha lavorato e lavora in prima linea? Come mai vi è allarme rosso p… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Italia: Le ondate di calore cominciano ad attenuarsi, ma resta l'allarme per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Fros… - alessandrop543 : @MedBunker Piccolo particolare:farmacovigilanza passiva!Vi è allarme rosso per l'aumento delle patologie cardiovasc… - FirenzePost : Meteo Firenze: codice rosso per caldo fino al 29 luglio. Allerta gialla regionale del 26 per maltempo, un falso all… -