Truffe estive, versa una caparra di 500 euro per una appartamento in affitto al mare poi scopre che non esiste: denunciato un uomo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tornano sotto la lente dei carabinieri le Truffe estive. Questa volta i militari dell’Arma della stazione di Bettona, in provincia di Perugia, hanno denunciato un uomo residente nel Torinese per una truffa online ai danni di una donna. La signora era alla ricerca di una casa per le vacanze estive al mare quando ha notato l’annuncio di un appartamento in affitto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Così, dopo aver scambiato alcuni messaggi con il proprietario dell’abitazione e aver concordato il prezzo per il soggiorno, 1600 euro, ha versato una caparra di 500 euro per “bloccare” l’abitazione e confermare la prenotazione. Soltanto quando ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tornano sotto la lente dei carabinieri le. Questa volta i militari dell’Arma della stazione di Bettona, in provincia di Perugia, hannounresidente nel Torinese per una truffa online ai danni di una donna. La signora era alla ricerca di una casa per le vacanzealquando ha notato l’annuncio di unina San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Così, dopo aver scambiato alcuni messaggi con il proprietario dell’abitazione e aver concordato il prezzo per il soggiorno, 1600, hato unadi 500per “bloccare” l’abitazione e conferla prenotazione. Soltanto quando ha ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Truffe estive, versa una caparra di 500 euro per una appartamento in affitto al mare poi scopre che non esiste: denunc… - fattoquotidiano : Truffe estive, versa una caparra di 500 euro per una appartamento in affitto al mare poi scopre che non esiste: den… - enzomazza : il sito della Polizia sta avvisando i pensionati sui rischi di truffe estive che prevedono incrementi delle pension… - ma_rosati : Vacanze estive: con i viaggi arrivano anche le truffe di phishing di Cyber Security -