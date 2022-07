The Gray Man avrà un sequel e uno spin-off in barba alle cattive recensioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante la critica abbia reagito in modo contrastante, Netflix sembra voler puntare molto su The Gray Man, addirittura in termini di Cinematic Universe. Il servizio di streaming, che ha speso circa 200 milioni di dollari per realizzare l'epopea spionistica dei fratelli Russo, ha già dato il via libera a un sequel e a uno spin-off a un solo fine settimana dall'uscita della pellicola, secondo quanto riportato da ... Hollywood Reporter. Il sequel si preannuncia piuttosto semplice, con il ritorno di Ryan Gosling (presumibilmente sempre nei panni dell'agente Six) e di Joe e Anthony Russo (di nuovo alla regia). Stephen McFeely, collaboratore di lunga data dei Russo nei film Marvel, si occuperà della sceneggiatura. Ha un sacco di trama a disposizione da sfruttare, dato che The Gray Man è basato sul primo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante la critica abbia reagito in modo contrastante, Netflix sembra voler puntare molto su TheMan, addirittura in termini di Cinematic Universe. Il servizio di streaming, che ha speso circa 200 milioni di dollari per realizzare l'epopea spionistica dei fratelli Russo, ha già dato il via libera a une a uno-off a un solo fine settimana dall'uscita della pellicola, secondo quanto riportato da ... Hollywood Reporter. Ilsi preannuncia piuttosto semplice, con il ritorno di Ryan Gosling (presumibilmente sempre nei panni dell'agente Six) e di Joe e Anthony Russo (di nuovo alla regia). Stephen McFeely, collaboratore di lunga data dei Russo nei film Marvel, si occuperà della sceneggiatura. Ha un sacco di trama a disposizione da sfruttare, dato che TheMan è basato sul primo ...

