Tanzania | uno scuolabus finisce in un fosso | morti 11 bambini

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tredici persone, tra cui 11, sono morte in un incidente stradale a Mtwara nel sud est della. Unoè precipitato in undopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo a causa di un guasto ai freni. Il capo della polizia della regione di Mtwara Marco Gaguti ha dichiarato che otto alunni della scuola elementare King David di Mikindani sonosul colpo. Altri tre sono deceduti mentre ricevevano le prime cure. Le altre vittime sono l’autista ed un altro adulto, che sonodopo il ricovero all’ospedale di Ligula. La presidentena Samia Suluhu ha espresso il suo cordoglio tramite il profilo Twitter: «Sono addolorata per la morte di 8 studenti della scuola primaria King David e di 2 adulti, avvenuta questa mattina a Mtwara, ...

