Ramsey saluta la Juve | 'Voglio pensare agli aspetti positivi Grazie ai tifosi | in bocca al lupo amici'

infoitsport : Ramsey saluta e incassa altri 3,5 milioni di euro - infoitsport : Gazzetta - Ramsey saluta, Paredes il nome giusto - StampaTorino : Ramsey saluta e incassa altri 3,5 milioni di euro. E la Juve accelera per Paredes - junews24com : Ramsey saluta la Juve: «Non dimenticherò questa esperienza» – FOTO - AlbOr_EsSence : Ramsey saluta la Juve: 'Grazie ai tifosi, non dimenticherò questa esperienza' -

Arrivata la risoluzione contrattuale con, la senza altri affanni può tentare l'affondo per Paredes. Il centrocampista argentino, che ... Theateil Bologna e va al Rennes per 22 milioni di ...Riepilogo: Gianluca Scamacca (a): dal Sassuolo al West Ham, a titolo definitivo; Aaron: rescissione; Alessandro Plizzari (p): dal Milan al Pescara, a titolo definitivo; Federico Bonazzoli (a) :...Per questo la risoluzione consensuale del contratto, sottoscritta ieri pomeriggio dopo una trattativa durata settimane, vale doppio per gli juventini che “festeggiano” l’addio al giocatore più pagato ...TORINO. Era ormai un fantasma bianconero, visto non giocava nella Juve dal 20 ottobre scorso (contro lo Zenit in Champions) ed era stato messo fuori squadra dopo essere rientrato dall’infruttuoso pres ...