Minaccia dallo spazio | razzo cinese fuori controllo | si teme il peggio | possibile schianto sulla Terra

C'è una nuova Minaccia dallo spazio per il pianeta Terra, e ancora una volta gli scienziati aerospaziali di tutto il mondo sono in agitazione a causa di un razzo cinese. razzo cinese, 27/7/2022 – Computermagazine.itIl Long March 5B dal peso di 21 tonnellate, lanciato in orbita nella giornata di domenica scorsa, sarebbe in caduta libera, completamente "fuori controllo", così come riferito dal quotidiano romano Il Messaggero, attraverso il suo sito online. Il timore maggiore degli addetti ai lavori è che il razzo stesso possa non bruciarsi completamente al contatto con l'atmosfera terrestre, di conseguenza, potrebbe provocare una pioggia di detriti che ricadrebbe sulla Terra, così come ...

