Litigio tra Vagnati e Juric, poi il chiarimento e la pace (Di mercoledì 27 luglio 2022) Momenti di tensione ieri mattina a Waidring, il paesino austriaco sulle Alpi bavaresi che in questi giorni sta ospitando la seconda e ultima parte del ritiro del Torino. Nel cuore della mattinata si ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Momenti di tensione ieri mattina a Waidring, il paesino austriaco sulle Alpi bavaresi che in questi giorni sta ospitando la seconda e ultima parte del ritiro del Torino. Nel cuore della mattinata si ...

Gazzetta_it : Litigio tra Vagnati e Juric, poi il chiarimento e la pace - CamilaItsMe : @gabrielepx @perchetendenza Madonna addirittura, è un litigio tra di loro, mica è successo durante una partita - sportli26181512 : Litigio tra Vagnati e Juric, poi il chiarimento e la pace: Litigio tra Vagnati e Juric, poi il chiarimento e la pac… - FedericoCrespi8 : @NicoSchira Forse non Vi ricordate cosa succedeva nella Lazio di Chinaglia. Il litigio tra Juric e Vagnati in confronto é una ragazzata. - StefanoPulcini : Domani mattina sarebbe possibile avere un litigio tra @AlessioNardo Juric e @_Cotu Vagnati che per l’occasione verr… -