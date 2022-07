L’Italia a sovranità limitata vista da Feltri Jr. Ma a noi, più del debito pubblico, c’ha rovinato la guerra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha ragione Mattia Feltri a ricordarci sull’Huffington Post che effettivamente «L’Italia è un Paese a sovranità limitata». E ancora meglio fa a puntualizzare che chi afferma il contrario «non sa di cosa sta parlando, oppure lo sa e sta facendo il solito fumo». Tuttavia bisogna intendersi sulle cause prime, che potrebbero essere assai diverse da quelle da lui a addotte a sostegno della sua tesi: debito pubblico, fondi Pnrr, euro, Ue, Schengen e via elencando. Si tratta di altrettanti vincoli esterni derivanti da parametri, trattati, accordi e intese stipulati dalL’Italia nell’esercizio della propria sovranità. Ma i parametri si possono rivedere o integrare, mentre i trattati non sono eterni né immodificabili. Né possono tradursi in un via libera ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha ragione Mattiaa ricordarci sull’Huffington Post che effettivamente «è un Paese a». E ancora meglio fa a puntualizzare che chi afferma il contrario «non sa di cosa sta parlando, oppure lo sa e sta facendo il solito fumo». Tuttavia bisogna intendersi sulle cause prime, che potrebbero essere assai diverse da quelle da lui a addotte a sostegno della sua tesi:, fondi Pnrr, euro, Ue, Schengen e via elencando. Si tratta di altrettanti vincoli esterni derivanti da parametri, trattati, accordi e intese stipulati dalnell’esercizio della propria. Ma i parametri si possono rivedere o integrare, mentre i trattati non sono eterni né immodificabili. Né possono tradursi in un via libera ...

