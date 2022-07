LCS | colpo dei Golden Guardians | da Dignitas arriva Kim “River” Dong-woo

Leggi su esports247

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il team esportsha ingaggiato la star coreana Kim “-woo, raggiungendo un accordo con. Stando ai rumors,dovrebbe sostituirecon il jungler dell’Academy, Lawrence “eXyu” Xu, oppure con il debuttante Perry “Perry” Norman, che ha appena firmato un contratto con l’organizzazione della LCS. Il sito Dot Esports sostiene cheentrerà immediatamente nella formazione di partenza di LCS per i, attualmente in lotta per i playoff: la squadra si trova al settimo posto nella Summer Split LCS 2022. We’re ready to make another run for LCS Finals, and we’re bringing in a little extra help to do so! Please join us in welcoming @lolto our ...