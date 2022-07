Juventus, Gazzetta: “Per una grande squadra manca Morata, ma è difficile” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus è alla ricerca di un’altra punta da affiancare a Vlahovic, ma Morata si complica. “Vlhaovic è una certezza. Il resto dell’attacco bianconero no. Ci sono le pretese, i desideri, le richieste di Allegri, che si scontrano con le difficoltà del mercato. E allora la Juventus continua a cercare, lavorare, pensare ad alternative. Il primo nome della lista del tecnico toscano è sempre il solito, Alvaro Morata. In gennaio Allegri aveva chiesto allo spagnolo di temporeggiare col Barcellona, che lo voleva parecchio e ha finito per prendere Aubameyang, perché la Juventus avrebbe fatto di tutto per riscattarlo a fine stagione. Ma i 35 milioni di euro richiesti dall’Atletico hanno costretto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, laè alla ricerca di un’altra punta da affiancare a Vlahovic, masi complica. “Vlhaovic è una certezza. Il resto dell’attacco bianconero no. Ci sono le pretese, i desideri, le richieste di Allegri, che si scontrano con le difficoltà del mercato. E allora lacontinua a cercare, lavorare, pensare ad alternative. Il primo nome della lista del tecnico toscano è sempre il solito, Alvaro. In gennaio Allegri aveva chiesto allo spagnolo di temporeggiare col Barcellona, che lo voleva parecchio e ha finito per prendere Aubameyang, perché laavrebbe fatto di tutto per riscattarlo a fine stagione. Ma i 35 milioni di euro richiesti dall’Atletico hanno costretto ...

