sebmes : Gli italiani che danno la colpa della guerra agli Usa sono il 37% (media UE 15%). Contro invio armi all’Ucraina 49%… - elio_vito : Nella mia lettera di dimissioni lo avevo in qualche modo detto che sarebbe partita la macchina del fango. E così pu… - fattoquotidiano : Paolo Borsellino stava indagando riservatamente su una pista investigativa embrionale ma delicata. La pista era rel… - tuttopuntotv : In che rapporti sono Anna Pettinelli e Rudy Zerbi? La verità #amici21 #annapettinelli #rudyzerbi - czritz80 : @marcati_piero @FilBarbera Mi pare che i costi siano stati ben più alti dei benefici e tutte le revisioni sono stat… -

Fanpage.it

... la ripresa economica passa soprattutto attraverso la grande industria e i suoi... unita alla ripresa economicagià sta facendo sentire i suoi effetti nella terza potenza economica ...Dove il Pupone lo accompagna con la Lamborghini nerai paparazzi ormai ben conoscono. Per il ... gli ex coniugi Totti si parlano quanto basta e itra loro sono tesi. Totti e Noemi Bocchi: ... Martina Miliddi svela in che rapporti è con Raffaele Renda oggi: È una persona dal cuore enorme Anna Pettinelli svela tutta la verità sul rapporto ad Amici con Rudy Zerbi. Cresce l'attesa per la ventiduesima edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5. Tra i professori della s ...La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina e sono già stati annunciati alcuni cambiamenti, tra questi ci saranno nuovi ingressi nel parterre dei professori, che prenderanno il posto di ...