Il modo in cui parliamo ai neonati è una specie di lingua franca (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cosiddetto “maternese” ha molte similitudini in culture diversissime tra loro, ha scoperto un nuovo studio Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cosiddetto “maternese” ha molte similitudini in culture diversissime tra loro, ha scoperto un nuovo studio

ZanAlessandro : Secondo Salvini l’appello per cognome nelle scuole sarebbe applicazione della fantomatica “teoria gender”. Siamo ol… - vaticannews_it : 'Chiedo perdono' per 'il modo in cui molti membri della Chiesa e delle comunità religiose hanno collaborato, non da… - nicolabaita_ : RT @ZanAlessandro: Secondo Salvini l’appello per cognome nelle scuole sarebbe applicazione della fantomatica “teoria gender”. Siamo oltre i… - MlSAFEHAVEN : il modo in cui siamo stati robbati - BulloManuela : RT @anna_prelemi: Sarà sempre il modo in cui si supportano ???? SIETE STATI PAZZESCHIIIIII ??? #prelemi -