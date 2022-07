Il dodo | il Tropicalismo e la nostalgia per un posto che non c’è

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutti, più o meno, abbiamo sentito parlare del. Non solo per un noto ciondolo di un marchio di gioielli, parlo proprio del simpatico volatile dalla forma goffa. Un volatile della famiglia dei columbidi di corporatura piuttosto grande, alto circa un metro, incapace di volare e considerato non eccessivamente sveglio, oltre che dal sapore particolarmente sgradevole, questo il significato del nome che rispettivamente i portoghesi e gli olandesi gli hanno affibbiato, Doudo significa “sempliciotto”, mentre Walgvogel significa “uccello disgustoso”, estintosi nel XVII secolo dopo aver vissuto esclusivamente nell’isola di Mauritius. Uccello da secoli estinto, quindi, che proprio in virtù della sua estinzione e del suo avere caratteristiche curiose, il non saper volare, appunto, fatto che lo spingeva a nidificare in terra, quanto il suo non essere un’aquila, nel senso di ...