Il consumo di suolo continua ad aumentare nel silenzio dei partiti: a loro importa di non perdere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre a Roma oggi i partiti, dopo essere stati quasi tutti pappa e ciccia, si sbranano, si vomitano addosso, cercano più o meno improbabili alleanze pur di mantenere il potere e continuare a fare favori alle solite lobby, sempre da Roma l'Ispra lancia un nuovo, ennesimo monito sul consumo di suolo, nel suo rapporto relativo all'anno 2021. "Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni, e una velocità che supera i due metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici, che ...

