Gas: apertura in aumento, ad Amsterdam prezzo a 212 euro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le quotazioni del gas avvio la giornata in netto aumento, con i timori di ulteriori strette delle forniture dalla Russia. Ad Amsterdam il prezzo sale a 212 euro al megattora, con un aumento del 6%. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le quotazioni del gas avvio la giornata in netto, con i timori di ulteriori strette delle forniture dalla Russia. Adilsale a 212al megattora, con undel 6%. . ...

