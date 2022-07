Fisco:delega riparte in Senato,accordo per non modificarla (Di mercoledì 27 luglio 2022) In bilico dopo la crisi di governo, la delega fiscale riparte in Senato. La conferenza dei capigruppo, chiariscono fonti parlamentari, l'ha qualificata come materia su cui si può deliberare in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) In bilico dopo la crisi di governo, lafiscalein. La conferenza dei capigruppo, chiariscono fonti parlamentari, l'ha qualificata come materia su cui si può deliberare in ...

fisco24_info : Fisco: delega riparte in Senato, accordo per non modificarla: Provvedimento era in bilico dopo crisi, emendamenti s… - iconanews : Fisco:delega riparte in Senato,accordo per non modificarla - StratAdvice : Stabilito il calendario lavori del #Senato dopo lo scioglimento. Temi più rilevanti: ?? Scostamento di #bilancio p… - vaniacavi : RT @piccologabri: @boni_castellane ho l impressione da un anno che deve andare così.... anche la legge delega su fisco hanno servito su un… - piccologabri : @vicevongola2 il prox governo ha una legge delega su fisco fatta da draghi. Ma figurati se non voto. Voglio flag tax e abolizione imu -