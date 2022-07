Elisabetta Gregoraci è stata doppiata per correggere la gaffe “Alvaro Soleil”: i video a confronto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso 4 luglio, durante la registrazione della terza tappa di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci – nell’annunciare l’arrivo sul palco di Alvaro Soler – ha gridato “Alvaro SOLEEEIL!”. Una gaffe che ha fatto il giro del web e che è stata in qualche modo perdonata alla conduttrice, dato che siamo tutti reduci dalla Soleil-Mania fra sei mesi di Grande Fratello Vip, due de La Pupa e il Secchione Show ed un’ospitata lampo a L’Isola dei Famosi. Ieri sera la famosa puntata registrata a Gallipoli è stata trasmessa da Italia 1, ma al momento dell’annuncio del cantante spagnolo tutto è filato liscio come l’olio. Elisabetta Gregoraci ha pronunciato correttamente il suo nome e di “Soleil” neanche l’ombra. Come ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso 4 luglio, durante la registrazione della terza tappa di Battiti Live,– nell’annunciare l’arrivo sul palco diSoler – ha gridato “SOLEEEIL!”. Unache ha fatto il giro del web e che èin qualche modo perdonata alla conduttrice, dato che siamo tutti reduci dalla-Mania fra sei mesi di Grande Fratello Vip, due de La Pupa e il Secchione Show ed un’ospitata lampo a L’Isola dei Famosi. Ieri sera la famosa puntata registrata a Gallipoli ètrasmessa da Italia 1, ma al momento dell’annuncio del cantante spagnolo tutto è filato liscio come l’olio.ha pronunciato correttamente il suo nome e di “” neanche l’ombra. Come ...

