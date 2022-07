Costumi non binari, l’idea del papà di una bimba trans: “Così le bambin? non si sentiranno più a disagio” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La piccola Ruby, che ora ha 13 anni, ne aveva 9 quando ha cominciato a non riconoscersi più nel corpo da maschio in cui è nata. Ha iniziato allora un percorso di transizione di genere. Poi è arrivata l’estate, e come ogni bambina, sognava di andare al mare e di vivere le vacanze in tutta serenità. Ma come sentirsi a proprio agio insieme alle amiche, senza dover essere costretti a nascondere le proprie forme? Senza la paura di attirare un’attenzione indesiderata? I suoi genitori hanno riflettuto a lungo su quanto potesse essere impattante per la figlia, sia psicologicamente che socialmente, indossare Costumi in pubblico, in situazioni che non consentono di sentirsi pienamente self-confident. E Così, per il bene della loro piccola e di tante bambin? come lei, a questo problema ha pensato di porre rimedio ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) La piccola Ruby, che ora ha 13 anni, ne aveva 9 quando ha cominciato a non riconoscersi più nel corpo da maschio in cui è nata. Ha iniziato allora un percorso diizione di genere. Poi è arrivata l’estate, e come ognia, sognava di andare al mare e di vivere le vacanze in tutta serenità. Ma come sentirsi a proprio agio insieme alle amiche, senza dover essere costretti a nascondere le proprie forme? Senza la paura di attirare un’attenzione indesiderata? I suoi genitori hanno riflettuto a lungo su quanto potesse essere impattante per la figlia, sia psicologicamente che socialmente, indossarein pubblico, in situazioni che non consentono di sentirsi pienamente self-confident. E, per il bene della loro piccola e di tante? come lei, a questo problema ha pensato di porre rimedio ...

