Canoa slalom | Mondiali 2022 | Italia di bronzo nella canadese maschile a squadre!

Si sono aperti con una medaglia di bronzo per l'Italia i Mondiali senior 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom, scattati oggi ad Augusta, in Germania: nella sessione mattutina della prima giornata, nella quale sono andate in scena le finali a squadre, gli azzurri della canadese si sono classificati terzi. Nelle retrovie gli Italiani nel kayak, al 22° posto. nella canadese maschile l'oro va alla Slovenia, prima in 95.48 (percorso netto), mentre l'argento va alla Slovacchia, seconda in 98.42 (+2.94, 2 penalità), ma al terzo posto c'è l'Italia di Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon, che conquista il bronzo.

