Barcellona Juve, Kean recupera due volte gli spagnoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Barcellona Juve, è terminata 2-2 la sfida nella notte: doppio recupero bianconero firmato Kean, Dembelé per i blaugrana Nella notte è andata in scena la sfida tra Barcellona e Juve, amichevole giocata davanti a un folto pubblico in USA. E' botta e risposta tra Dembelé e Kean visto che la sfida è terminata 2-2 con la doppietta dei due attaccanti. Prima il vantaggio spagnolo riacciuffato dall'asse Cuadrado-Kean, bravo a sfruttare il passaggio del compagno. Nella ripresa il copione non cambia ma si ripete: prima Dembelé e poi l'attaccante azzurro a suggellare il risultato finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

