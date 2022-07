Alberto Urso, l’ex Amici fuori dall’oblio con una notizia-bomba: come è cambiato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Che fine ha fatto Alberto Urso. l’ex allievo e vincitore di Amici – ha partecipato all’edizione 18 nel 2019 – è tornato sui social con una bellissima notizia: il cantante lirico entrerà a far parte del gruppo di fama internazionale The Tenors e non vede l’ora di poter iniziare questa nuova e bellissima avventura. “Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, “The Tenors”! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”, ha scritto sui social Alberto Urso pubblicando una foto insieme agli altri membri ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Che fine ha fattoallievo e vincitore di– ha partecipato all’edizione 18 nel 2019 – è tornato sui social con una bellissima: il cantante lirico entrerà a far parte del gruppo di fama internazionale The Tenors e non vede l’ora di poter iniziare questa nuova e bellissima avventura. “Finalmente posso annunciarvi questa splendida! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, “The Tenors”! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”, ha scritto sui socialpubblicando una foto insieme agli altri membri ...

