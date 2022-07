«Aiuto, non trovo i mei genitori»: attimi di paura in spiaggia per un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi concitati e carichi di apprensione quelli vissuti pochi giorni fa da un bimbo di 5 anni che aveva smarrito i propri genitori. Si sentiva perso, smarrito, non sapeva cosa fare ma fortunatamente è finito tutto per il meglio e il piccolo ha potuto riabbracciare i propri cari. Leggi anche: ‘Mamma ho perso l’aereo’: dimenticano il figlio di 7 anni e partono per le vacanze bimbo smarrisce i propri genitori in spiaggia: i fatti I fatti sono avvenuti lo scorso 25 luglio a Minturno, una cittadina balneare in provincia di Latina. Siamo in spiaggia quando un bambino non trova più mamma e papa e viene, comprensibilmente, colto da una sensazione di ansia e smarrimento. È proprio in questo frangente che il gestore del lido “Mario” ha segnalato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi concitati e carichi di apprensione quelli vissuti pochi giorni fa da undi 5che aveva smarrito i propri. Si sentiva perso, smarrito, non sapeva cosa fare ma fortunatamente è finito tutto per il meglio e il piccolo ha potuto riabbracciare i propri cari. Leggi anche: ‘Mamma ho perso l’aereo’: dimenticano il figlio di 7e partono per le vacanzesmarrisce i propriin: i fatti I fatti sono avvenuti lo scorso 25 luglio a Minturno, una cittadina balneare in provincia di Latina. Siamo inquando un bambino non trova più mamma e papa e viene, comprensibilmente, colto da una sensazione di ansia e smarrimento. È proprio in questo frangente che il gestore del lido “Mario” ha segnalato il ...

Azione_it : Ci separano 60 giorni al voto. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, compila il form e partecipa anche tu alla nostr… - borghi_claudio : I simpatici ragazzi di @_DAGOSPIA_ si sono scelti, non so perché, il ruolo di piccoli spinnatori pro PD. In attesa… - fattoquotidiano : Mario Paciolla, la seconda autopsia mette in discussione il suicidio. I genitori al - satellithars : letteralmente con la fila si e fatto un lavoro grandioso. le mamme hanno ringraziato per come si è sempre mantenuto… - Andrea1994___ : @Karim59296126 Infatti. Ancora non ho ben capito il piano del Napoli. Sicuro ci sarà un aiuto del Chelsea magari co… -