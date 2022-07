WWE: Una serataccia per Theory, umiliato da Reigns e sconfitto ancora a causa di Ziggler (Di martedì 26 luglio 2022) Sabato notte, a SummerSlam, per Theory potrebbe essere la serata più importante della sua vita, in una sola serata potrebbe diventare sia campione degli Stati Uniti che Undisputed Champion incassando la valigetta; al contempo però potrebbe rimanere con nulla in mano fallendo entrambi gli appuntamenti e la pressione su di lui è sempre più alta, in particolare adesso che il suo mentore Vince McMahon non guida più la WWE. “Who’s your daddy?” Nonostante le ultime difficili settimane, Theory non ha perso la sua insolenza e ad inizio puntata ha interrotto un promo di Roman Reigns portando con se ovviamente la valigetta. Nel confronto verbale l’ex campione degli Stati Uniti è stato praticamente umiliato dal samoano che ha evidenziato come il suo “paparino” Vince McMahon adesso non ci sia più e inevitabilmente dal ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Sabato notte, a SummerSlam, perpotrebbe essere la serata più importante della sua vita, in una sola serata potrebbe diventare sia campione degli Stati Uniti che Undisputed Champion incassando la valigetta; al contempo però potrebbe rimanere con nulla in mano fallendo entrambi gli appuntamenti e la pressione su di lui è sempre più alta, in particolare adesso che il suo mentore Vince McMahon non guida più la WWE. “Who’s your daddy?” Nonostante le ultime difficili settimane,non ha perso la sua insolenza e ad inizio puntata ha interrotto un promo di Romanportando con se ovviamente la valigetta. Nel confronto verbale l’ex campione degli Stati Uniti è stato praticamentedal samoano che ha evidenziato come il suo “paparino” Vince McMahon adesso non ci sia più e inevitabilmente dal ...

