Ucraina: diplomatici polacchi non parteciperanno a eventi russi o bielorussi (Di martedì 26 luglio 2022) Varsavia, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I diplomatici polacchi non parteciperanno a eventi o riunioni in cui è presente una rappresentanza ufficiale russa o bielorussa. Lo ha detto alla radio il viceministro degli Esteri polacco Pavel Jablonski, spiegando che la russia e la Bielorussia "devono essere completamente escluse dai forum internazionali, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della prima e per il sostegno a Mosca della seconda". La russia, ha affermato Jablonski, “non è più un normale alleato ma un aggressore che viola il diritto internazionale”. Quanto a Minsk, il viceministro ha ricordato la distruzione, all'inizio di luglio, del cimitero militare polacco di Mikuliszki, sottolineando che si tratta di un atto "barbaro, di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Varsavia, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Inono riunioni in cui è presente una rappresentanza ufficiale russa o bielorussa. Lo ha detto alla radio il viceministro degli Esteri polacco Pavel Jablonski, spiegando che laa e la Bieloa "devono essere completamente escluse dai forum internazionali, a causa dell'invasione dell'da parte della prima e per il sostegno a Mosca della seconda". Laa, ha affermato Jablonski, “non è più un normale alleato ma un aggressore che viola il diritto internazionale”. Quanto a Minsk, il viceministro ha ricordato la distruzione, all'inizio di luglio, del cimitero militare polacco di Mikuliszki, sottolineando che si tratta di un atto "barbaro, di una ...

