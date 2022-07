Serie B, Balata: “Credo nella riforma dei Campionati. No alla promozione di seconde squadre” (Di martedì 26 luglio 2022) Mauro Balata, Presidente della Serie B ha rilasciato qualche dichiarazione a margine dell’Assemblea nella sede di via Rosellini, a Milano: “Noi crediamo che la riforma dei Campionati vada fatta. Abbiamo chiesto più volte di portare il tema anche all’approvazione del Consiglio Federale perché riteniamo che con un format a 20 squadre non sia più possibile, anche per il discorso della sostenibilità. Non è normale che la Serie B subisca quattro retrocessioni per avere soltanto tre promozioni”. Ha poi concluso: “Riteniamo inoltre che le seconde squadre non debbano ottenere la promozione in B. Il nostro campionato abbraccia grandi e importanti città e non è giusto. Se un’altra Lega vuole continuare con questo progetto ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Mauro, Presidente dellaB ha rilasciato qualche dichiarazione a margine dell’Assembleasede di via Rosellini, a Milano: “Noi crediamo che ladeivada fatta. Abbiamo chiesto più volte di portare il tema anche all’approvazione del Consiglio Federale perché riteniamo che con un format a 20non sia più possibile, anche per il discorso della sostenibilità. Non è normale che laB subisca quattro retrocessioni per avere soltanto tre promozioni”. Ha poi concluso: “Riteniamo inoltre che lenon debbano ottenere lain B. Il nostro campionato abbraccia grandi e importanti città e non è giusto. Se un’altra Lega vuole continuare con questo progetto ...

