(Di martedì 26 luglio 2022) “si riconosce pienamente nel monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, volto da un lato a garantire il pieno rispetto degli impegni presi per l’attuazione dele dall’altro a fronteggiare le situazioni di assoluta urgenza riguardanti la crisi bellica, pandemica ed energetica”. E’ quanto si legge in una nota diffusa in mattinata da, la confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. “Su questo – continua il comunicato – ie le alte professionalità rappresentati dasono, come sempre, a dare il loro contributo nell’interesse superiore del Paese, che in questo momento deve diventare l’unica vera priorità nell’attuale agenda politica. Occorre ...

Mario_Mantovani : RT @CIDAManager: #CIDA si riconosce nel monito del Presidente #SergioMattarella, volto a garantire il pieno rispetto degli impegni presi pe… - lifestyleblogit : Pnrr, Cida: manager pronti a offrire competenze e risposte concrete alle urgenze - - Federmanager : RT @CIDAManager: #CIDA si riconosce nel monito del Presidente #SergioMattarella, volto a garantire il pieno rispetto degli impegni presi pe… - CIDAManager : #CIDA si riconosce nel monito del Presidente #SergioMattarella, volto a garantire il pieno rispetto degli impegni p… -

Adnkronos

... presidente di. 'Per i manager - sottolinea - è prioritario agire tempestivamente, per non sprecare la grande opportunità di ammodernamento del Paese che i fondi europei delrendono ...... presidente di. Per i manager e' prioritario agire tempestivamente, per non sprecare la grande opportunita' di ammodernamento del Paese che i fondi Europei delrendono possibile. 'Il nostro ... Pnrr, Cida: manager pronti a offrire competenze e risposte concrete alle urgenze E' quanto si legge in una nota. "Su questo – spiega la nota – i manager e le alte professionalità rappresentati da Cida sono pronti, come sempre, a dare il loro contributo nell'interesse superiore del ...PMI e Sindacati chiedono alla politica senso di responsabilità per assicurare stabilità in un momento cruciale per l'economia e la questione sociale.