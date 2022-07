(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Enricosi è commosso durante il suo intervento alla Direzione del Pd nel momento in cui ha ricordato David. "Ora è il momento" di andare al voto, "anche se tuttiche non fosse questo il momento,il percorso dei ''" in programma a settembre, ha detto il segretario del Pd fermandosi per un attimo tra gli applausi della Direzione.

Matteo__Pedra : RT @dariodangelo91: Enrico #Letta si commuove ricordando #DavidSassoli. - dariodangelo91 : Enrico #Letta si commuove ricordando #DavidSassoli. -

Il Sannio Quotidiano

I destinatari sono tutti quelli che ci stanno, Calenda, Renzi, Toti, Bonino,, il mio amico ... Poi il ministro si, lasciandosi andare a uno sfogo: "È una vita che io vengo violentato per ...Brunetta sidopo gli attacchi: il tradimento di Berlusconipassa poi al tema dell'ormai ex alleanza con il Movimento 5 Stelle, partito che per primo ha scatenato il tornado intorno ... Pd: Letta si commuove ricordando Sassoli, ‘avremmo voluto concludere i ‘Camp” Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Enrico Letta si è commosso durante il suo intervento alla Direzione del Pd nel momento in cui ha ricordato David Sassoli. “Ora è il momento” di andare al voto, “anche se tu ...Letta: Metteremo in campo una lista aperta ed espansiva che deve lanciare l'idea di un'Italia Democratica e Progressista ...