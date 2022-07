Nuova proposta di rinnovo del Napoli a Fabian Ruiz: la risposta (Di martedì 26 luglio 2022) Il contratto di Fabian Ruiz con il Napoli scadrà tra meno di dodici mesi, dato che le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. È in realtà una trattativa che dura da diversi mesi, ma per la quale ancora non sembra arrivata una fine. Durante la scorsa stagione lo spagnolo ha messo a referto 7 gol e 4 assist in 32 presenze in Serie A, numeri certamente di alto livello per un centrocampista. Questi dati assumono una rilevanza ancora maggiore se si pensa che, principalmente, Fabian Ruiz ha giocato nel centrocampo a due con Anguissa, dunque piuttosto lontano dalla porta. Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)Anche per questo motivo, il Napoli vorrebbe trattenere lo spagnolo, con il quale però sembra ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Il contratto dicon ilscadrà tra meno di dodici mesi, dato che le parti non hanno ancora trovato un accordo per il. È in realtà una trattativa che dura da diversi mesi, ma per la quale ancora non sembra arrivata una fine. Durante la scorsa stagione lo spagnolo ha messo a referto 7 gol e 4 assist in 32 presenze in Serie A, numeri certamente di alto livello per un centrocampista. Questi dati assumono una rilevanza ancora maggiore se si pensa che, principalmente,ha giocato nel centrocampo a due con Anguissa, dunque piuttosto lontano dalla porta.(Getty Images)Anche per questo motivo, ilvorrebbe trattenere lo spagnolo, con il quale però sembra ...

