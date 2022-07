Nettuno, il Comune assume 8 agenti di Polizia locale: come candidarsi (Di martedì 26 luglio 2022) Nettuno – C’è tempo fino al 1 agosto per presentare domanda di partecipazione per la copertura a tempo pieno e determinato di 8 agenti di Polizia locale per il Comune di Nettuno. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata: 1. direttamente all’Ufficio protocollo (apertura al pubblico dalle 9,00 alle 12,00 da lunedì al venerdì e dalle 15.30 alle 17.30 del martedì e del giovedì); 2. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollogenerale@pec.Comune.Nettuno.roma.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro e non oltre le 12 del 1 agosto 2022 a pena di esclusione dalla selezione. L’avviso completo e gli allegati da compilare e firmare sono disponibili al seguente ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– C’è tempo fino al 1 agosto per presentare domanda di partecipazione per la copertura a tempo pieno e determinato di 8diper ildi. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata: 1. direttamente all’Ufficio protocollo (apertura al pubblico dalle 9,00 alle 12,00 da lunedì al venerdì e dalle 15.30 alle 17.30 del martedì e del giovedì); 2. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollogenerale@pec..roma.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro e non oltre le 12 del 1 agosto 2022 a pena di esclusione dalla selezione. L’avviso completo e gli allegati da compilare e firmare sono disponibili al seguente ...

