Milan, Gazzetta: "De Ketelaere in pole, ma occhio a Ziyech sullo sfondo" (Di martedì 26 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Ad oggi come riporta la Gazzetta la questione mercato in entrata per il Milan è davvero delicata e molto lunga. "Ultima offerta Fine della parentesi e ritorno alla trattativa per dire che no, non c'è stata una nuova offerta, ma sì, una proposta al rialzo è pronta. L'ultima. E se si considera che il Bruges ha fatto capire di poter scendere sotto i 35 milioni, ecco che l'ottimismo si spiega. Senza esagerare perché gli equilibri sono sottili, i caratteri particolari e il Bruges ha un grande vantaggio: non ha bisogno di un incasso a bilancio. Un particolare che aiuta Vincent Mannaert, l'uomo che decide le strategie, a non cedere mai, al massimo a concedere. E Charles? Charles in questi giorni non parla e non gioca. In compenso, pesa. E' la sua volontà di volere il Milan e solo il ...

De Ketelaere, offerta finale: l'alternativa costa solo 10 milioni Calciomercato Milan, nuova offerta per De Ketelaere: Ziyech piano B La Gazzetta dello Sport scrive che Milan e Club Bruges ieri hanno nuovamente parlato e lo rifaranno anche oggi. L'affare non si ...