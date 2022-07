Maggiani nuovo dirigente Juve: "Tutto è compiuto". Sapete chi è? Una accusa clamorosa (Di martedì 26 luglio 2022) Notizia di scorsa settimana è quella riguardante l'ex guardalinee, Luca Maggiani, in arrivo alla Juventus quale Club Referee Manager. Con lui anche Giovanni Andreini nel ruolo di Head of Performance del club. Ma è sopratTutto la nomina del primo che ha portato a delle inevitabili discussioni, dato il suo passato sui campi di Serie A. E di lui, scrive Fanpage, si ricordano due episodi controversi di una decina di anni fa, a favore dei bianconeri in un Catania-Juventus della stagione 2012/2013. Proprio l'ex presidente dei rossoblù etnei, Antonio Pulvirenti, non ha fatto mancare alcune battute sarcastiche dopo la scelta della Vecchia Signora con l'ex guardalinee: "Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani”, ha dichiarato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Notizia di scorsa settimana è quella riguardante l'ex guardalinee, Luca, in arrivo allantus quale Club Referee Manager. Con lui anche Giovanni Andreini nel ruolo di Head of Performance del club. Ma è sopratla nomina del primo che ha portato a delle inevitabili discussioni, dato il suo passato sui campi di Serie A. E di lui, scrive Fanpage, si ricordano due episodi controversi di una decina di anni fa, a favore dei bianconeri in un Catania-ntus della stagione 2012/2013. Proprio l'ex presidente dei rossoblù etnei, Antonio Pulvirenti, non ha fatto mancare alcune battute sarcastiche dopo la scelta della Vecchia Signora con l'ex guardalinee: "Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che lantus ha regolarizzato la posizione di”, ha dichiarato a ...

