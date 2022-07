Lezioni private per 2 studenti su 3: per recuperare i debiti scolastici servono in media 270 euro (Di martedì 26 luglio 2022) Non saranno pochi gli studenti che hanno da recuperare il debito scolastico che lo faranno con l'aiuto di un docente privato. Lo rivela una ricerca di Skuola.net, che mette in evidenza come nonostante le Lezioni estive organizzate dalle scuole sembrano "coprire" la stragrande maggioranza degli studenti che hanno ricevuto un debito in pagella, in molti casi queste non sono sufficienti: solo per 1 su 4 hanno risolto il problema. Così si ricorre in massa alle ripetizioni. La spesa media? Quasi 300 euro. E per circa 3 su 4 vacanze rovinate dal ripasso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Non saranno pochi gliche hanno dail debito scolastico che lo faranno con l'aiuto di un docente privato. Lo rivela una ricerca di Skuola.net, che mette in evidenza come nonostante leestive organizzate dalle scuole sembrano "coprire" la stragrande maggioranza degliche hanno ricevuto un debito in pagella, in molti casi queste non sono sufficienti: solo per 1 su 4 hanno risolto il problema. Così si ricorre in massa alle ripetizioni. La spesa? Quasi 300. E per circa 3 su 4 vacanze rovinate dal ripasso. L'articolo .

