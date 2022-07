Le mosse di Macron in Medio Oriente

(Di martedì 26 luglio 2022) La Francia sta rafforzando i suoi legami con l’Egitto. Venerdì scorso, Emmanuelha ricevuto a Parigi Abdel Fattah al-Sisi. “I due presidenti hanno discusso della guerra condotta dalla Russia in Ucraina e dei mezzi per far fronte alle conseguenze economiche ed energetiche, nonché ai rischi che gravano sulla sicurezza alimentare mondiale”, recita un comunicato dell’Eliseo. “Nell'ambito del loro stretto dialogo sulle crisi regionali”, prosegue la nota, “hanno discusso della situazione in, della questione nucleare iraniana e della lotta al terrorismo. Hanno anche evocato la situazione in Libia esprimendo la loro comune volontà di continuare la loro azione a favore del ripristino dell'unità e della piena sovranità di questo Paese”. Il comunicato si conclude, riportando che i due leader avrebbero discusso anche di ...

Insomma, conferma il proprio attivismo in Medio Oriente e in Nord Africa. Un primo elemento da considerare è l'attenzione che Parigi sta riservando alla Libia: dossier emerso, come abbiamo...