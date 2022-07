Lampedusa, il sindaco Mannino: “Hotspot sovraffollato, ma l'isola regge. No strumentalizzazioni” (Di martedì 26 luglio 2022) Il primo cittadino chiede navi più grandi per i trasferimenti. Il suo vice chiama Salvini ma lui prende le distanze: "Io ho chiesto l'aiuto di tutti. Stiamo parlando di esseri umani che hanno diritto di essere accolti decorosamente" Leggi su repubblica (Di martedì 26 luglio 2022) Il primo cittadino chiede navi più grandi per i trasferimenti. Il suo vice chiama Salvini ma lui prende le distanze: "Io ho chiesto l'aiuto di tutti. Stiamo parlando di esseri umani che hanno diritto di essere accolti decorosamente"

