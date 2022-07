La malattia di Daniel Passarella: “è simile alla SLA, non è più quello che conoscevamo” (Di martedì 26 luglio 2022) I tifosi sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Daniel Passarella. Il quotidiano Olè ha pubblicato brutte notizie sull’ex calciatore Daniel Passarella. Secondo le informazioni sarebbe affetto da “una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio”. “Non è più il Passarella che conoscevamo, adesso è un altro Daniel”, dichiarano gli amici. Secondo quanto riportato Passarella esce poco di casa e solo in macchina, il rischio è infatti quello di dimenticare la via di casa o perdere l’orientamento. Il figlio starebbe valutando il ritorno a casa a causa delle condizioni del padre ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 luglio 2022) I tifosi sono molto preoccupati per le condizioni di salute di. Il quotidiano Olè ha pubblicato brutte notizie sull’ex calciatore. Secondo le informazioni sarebbe affetto da “unaneurodegenerativaSLA che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio”. “Non è più ilche, adesso è un altro”, dichiarano gli amici. Secondo quanto riportatoesce poco di casa e solo in macchina, il rischio è infattidi dimenticare la via di casa o perdere l’orientamento. Il figlio starebbe valutando il ritorno a casa a causa delle condizioni del padre ...

CalcioWeb : L'ex calciatore e allenatore Daniel #Passarella colpito da una grave malattia neurodegenerativa simile alla SLA: le… - fabiangarcia22 : RT @GNuresse: “Daniel Passarella è affetto da malattia neurodegenerativa simile alla SLA che, con frequenza crescente, gli fa perdere il su… - Sport_Fair : Arrivano brutte notizie dall'Argentina: l'ex calciatore Daniel #Passarella sarebbe in gravi condizioni di salute - GNuresse : “Daniel Passarella è affetto da malattia neurodegenerativa simile alla SLA che, con frequenza crescente, gli fa per… - daniel_hopfen : RT @Ilgiornalaio2: @ChanceGardiner Eppure io, che ho una malattia autoimmune e non ho una laurea in immunologia, l'ho sospettato sin dal pr… -