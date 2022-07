La Fim Cisl attacca: “In Same c’è una dittatura sindacale” (Di martedì 26 luglio 2022) “L’azienda, nonostante le sue dimensioni qualitative e quantitative, si è resa complice dell’istituzione di una dittatura sindacale di cui fatichiamo a trovare altri esempi. Da anni in Same cercano di farci assistere a un film scritto, diretto e interpretato da altri e nel quale ci vogliono solo come comparse, perlopiù in scene di gruppo. È avvilente, oltre che particolarmente ingiusto e fastidioso”. Luca Nieri, segretario generale Fim Cisl Bergamo, riassume così l’ennesima puntata della “novela Same”, nella quale azienda (leader mondiale da 80 anni nella produzione di trattori, macchine agricole) e Fiom Cgil, sindacato maggioritario ma non unico nella composizione della RSU di fabbrica, giocano da soli e su tavoli separati le sorti e il futuro dei dipendenti. “Lo hanno fatto anche questa volta, come ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) “L’azienda, nonostante le sue dimensioni qualitative e quantitative, si è resa complice dell’istituzione di unadi cui fatichiamo a trovare altri esempi. Da anni incercano di farci assistere a un film scritto, diretto e interpretato da altri e nel quale ci vogliono solo come comparse, perlopiù in scene di gruppo. È avvilente, oltre che particolarmente ingiusto e fastidioso”. Luca Nieri, segretario generale FimBergamo, riassume così l’ennesima puntata della “novela”, nella quale azienda (leader mondiale da 80 anni nella produzione di trattori, macchine agricole) e Fiom Cgil, sindacato maggioritario ma non unico nella composizione della RSU di fabbrica, giocano da soli e su tavoli separati le sorti e il futuro dei dipendenti. “Lo hanno fatto anche questa volta, come ...

AugustoBisegna : RT @FIMCislStampa: #25luglio è in corso a Detroit il congresso @UAW a Detroit. Per la #FIM CISL il segr.naz. F.Uliano. La FIM collabora co… - Max22865382 : RT @FIMCislStampa: #25luglio è in corso a Detroit il congresso @UAW a Detroit. Per la #FIM CISL il segr.naz. F.Uliano. La FIM collabora co… - trapanibiagio : RT @FIMCislStampa: #25luglio è in corso a Detroit il congresso @UAW a Detroit. Per la #FIM CISL il segr.naz. F.Uliano. La FIM collabora co… - gio51260 : RT @ElianaComo: #fimcisl accusa #Fiom in Same a Bergamo di «dittatura sindacale». La volpe che non arriva all’uva… Il problema della Fim è… - GiampierSantoni : RT @FIMCislStampa: #25luglio è in corso a Detroit il congresso @UAW a Detroit. Per la #FIM CISL il segr.naz. F.Uliano. La FIM collabora co… -