Inter, su Pinamonti è corsa a due: la decisione del giocatore! (Di martedì 26 luglio 2022) Andrea Pinamonti riscuote abbastanza seguito dopo la stagione scorsa trascorsa all'Empoli, annata più che buona che probabilmente ha consacrato l'attaccante scuola Inter. Si valutano infatti le offerte che arrivano per il centravanti che in passato ha vestito la maglia del Genoa e del Frosinone tra le altre, con l'intenzione di scatenare un'asta tra le pretendenti. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, la preferenza della punta è di andare all'Atalanta, tuttavia l'accordo migliore per i nerazzurri è quello intrapreso con la Salernitana, da tempo sul giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro con diritto di ricompra dell'Inter fissato a 30.

AlfredoPedulla : #Pinamonti: la #Salernitana ha offerto 20 milioni sull’unghia, un grandissimo sforzo di #Iervolino. Offerta che l’… - MCriscitiello : Salernitana, colpo vicino: accordo per Pinamonti con l'Inter. Nerazzurri si tengono il diritto di recompra… - FBiasin : L’#Inter non ha intenzione di prendere #Mertens, né qualsiasi altro attaccante. I nerazzurri: - devono vendere… - IdsonMaxair : RT @NicoSchira: Andrea #Pinamonti non è convinto della proposta della #Salernitana e per ora prende tempo. La preferenza della punta classe… - Robyp_ : @FBiasin #Inter su pinamonti pronti cash +#casadei -